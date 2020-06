Během karantény zhubla, ale prsa se jí zvětšila: Kráska s každým okem jiným ukázala tělo při velmi sexy focení

Kateřina Kasanová Foto: archiv K. Kasanové

"Byla jsem bez práce, ale zvládla jsem to úplně v pohodě. Peníze mi ze zakázek chodí tři měsíce, takže jsem byla úplně v pohodě. Teď mám zase práce až nad hlavu, protože všechno, co bylo naplánované a kvůli karanténě neproběhlo, se přesunulo na teď," řekla Super.cz Kateřina.

"Jelikož jsem měla spoustu času na sebe, tak jsem i dost sportovala a myslím, že jsem si postavu udržela. Když jsem přišla do práce, říkali mi, že jim přijde, že jsem dokonce něco málo shodila, ale že prsa mi zase narostla, tak nevím," smála se.

Na začátku roku plánovala odletět do Ameriky, kde by ráda pracovala jako modelka. "Amerika se odkládá nejdříve na podzim. Mám teď spoustu práce tady. Focení katalogů a editorialů do časopisů mi aktuálně nedovolí odjet někam do zahraničí. Za pár dní fotíme katalog plavek, který se měl původně fotit v Dubaji, ale kvůli koronaviru budeme muset zůstat v České republice," dodala. ■