Populární český spisovatel zve do pelíšku. Je důležitý, aby se lidé nebáli a netrčeli doma, říká

Patrik Hartl (uprostřed) se „svými“ herci Bobem Kleplem a Evou Holubovou Herminapress

S rozvolňováním opatření proti šíření koronaviru se divadlo Studio DVA rozhodlo opět otevřít své brány fanouškům. Od 1. do 24. června uvede patnáct oblíbených titulů, a to i přesto, že jde pro divadlo o finančně nevýhodný krok.

„Hrát pro třetinu diváků, tak abychom splnili vládní nařízení, je nerentabilní, neekonomické a dlouhodobě neudržitelné. Chceme tím však dát divákům vědět, že jsme to nevzdali a hercům a technickému personálu, který je na produkcích finančně závislý, možnost vydělat si,“ uvedlo divadlo v prohlášení.

Mezi tituly, které Studio DVA zařadilo do programu, patří populární hry Vysavač s Bobem Kleplem nebo Otevřené manželství a Sex pro pokročilé, obě s Karlem Rodenem a Janou Krausovou.

Do divadla zve i jeho kmenový autor, spisovatel, dramatik, scenárista a režisér Patrik Hartl.

„Jako když přijdete k někomu do pelíšku. Přijďte k nám do pelíšku. Podstatné je, že končí tohle divný období a začínáme normálně hrát. Jestli máte chuť, tak přijďte, je důležitý, abyste se nebáli a netrčeli zalezlí doma za bukem,“ říká Hartl, jenž je mj. autorem právě one man show Vysavač. ■