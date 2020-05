Ke svým dvěma dcerám přibral ještě kluka: Noid si vzal na starost mladičkého zpěváka, do klipu mu půjčil dceru jeho bratr

Pro mladinkého zpěváka Nicolase Paula napsal píseň a natočil klip Vašek Noid Bárta

"Asi před tři čtvrtě rokem jsme se domluvili, že mu udělám písničku. Jmenuje se Já jsem celej ty. To jsem bral ještě jako kšeft, ale zjistil jsem, že kluk je strašný sympaťák, chodí na thai box, hodně sportuje, jezdí na motorkách, prostě správný typ. I jeho táta je fajn chlap, sedli jsme si a rozhodli se pro další spolupráci," vysvětloval Vašek.

"Takhle vzniknul Koronavir, což je vlastně takové rozloučení s první vlnou pandemie. Vznikl k písni i klip, kde tančí dcera mého bratra. A plánujeme i další píseň, nějakou pomalejší, která by měla spatřit světlo světa někdy na podzim." pokračoval.

"Klučina mě tak baví, že si ho vezmu i na nějaký koncert. Měl by být se mnou v roce 2021 v malé O2 aréně. Vždycky jsem si chtěl někoho takhle vypiplat a vypadá to, že se mi to tentokrát podaří. Můžu ho budovat od začátku a předat mu svoje zkušenosti, které jsem v šoubyznysu nabyl. Producentská práce je pro mne minimálně tak důležitá jako ta interpretační, ne-li ještě víc," upřesnil ještě. ■