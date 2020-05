Nejen její ex Adam Mišík má nový vztah: Miss Denisa Spergerová randí s bývalým partnerem Týnuš Třešničkové

Denisa Spergerová má novou lásku. Foto: instagram D. Spergerové

Na sociálních sítích se Denisa nenápadně pochlubila, že upekla dort pro svoji novou lásku a připojila odkaz na jeho instagramový profil. Aktuálního muže jejího života už jsme poznali dříve. Denisa totiž chodí s podnikatelem Viktorem Hájíčkem (34).

Ten se do médií dostal díky vztahu s bloggerkou Týnuš Třešničkovou (24), kdy to byl právě on, který s ní byl na dovolené v Turecku, když byla půvabná brunetka v restauraci těžce popálená. Po rozchodu v jeho náruči skončila 1. vicemiss 2016 ze stejné soutěže jako Denisa, blondýnka Alice Činčurová. S tou se rozešel koncem loňského roku. ■