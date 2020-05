Takhle připravovala Tamara Klusová ratolesti na budoucí sourozence: Promluvila i o čtvrtém dítěti

Tamara Klusová Michaela Feuereislová

„Když jsme čekali Alfréda, Josefíně byly tři roky a každý večer si sedala k vaně a houbou, kterou Alfrédovi vybrala, omývala moje bříško a do pupíku mu šeptala tajné zprávy,“ prozradila Tamara. Když byla v očekávání s nejmladší Jenovéfou, zapojila do příprav nejen starší dceru, ale i prostředního Alfréda.

„Když jsme čekali Jenu, děti zase moje bříško každý den mazaly a dělaly jí masáž a zpívaly. Byla to každodenní rutinní věc, na kterou všechny naše děti vzpomínají. Dali jsme jim s Tomem roli, která bez nich nešla uskutečnit,“ vysvětluje trojnásobná maminka.

Další osvědčenou radou je prý trávit tu a tam čas s každým dítětem zvlášť. U Klusových tomu říkají „den podle mě“, kdy má každá ratolest možnost mít rodiče jen pro sebe a vybrat si program dle svých představ.

V rámci oblíbených otázek a odpovědí na Instagramu přišla ale i řeč na čtvtého potomka. „Je to oblíbená otázka hodně lidí,“ odpověděla Tamara. „Vůbec si netroufám říct, že vylučuju miminko, to by mi musela pusa upadnout. Ale rozhodně ho neplánujeme. Kdyby ale přišlo, tak ho s láskou přijmeme,“ připustila. ■