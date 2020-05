Adam Mišík má opět novou lásku: S touhle kráskou přežil karanténu

Adam Mišík má novou přítelkyni. Super.cz

"Poznali jsme se krátce před karanténou a paradoxně nás to spolu nějak utužilo. Možná bychom se nikdy nepoznali tak, jak nám to bylo umožněno. Po dlouhé době jsem spokojený a myslím, že by to mohlo trvat déle než tři měsíce," věří mladý zpěvák.

Tentokrát nesáhl při výběru partnerky do šoubyznysového rybníčku jako dříve, kdy chodil hlavně s modelkami, mj. Dianou Kratochvílovou, finalistkou Robinsonova ostrova Bárou Mudrochovou nebo aktuální vítězkou Miss Czech Republic Denisou Spergerovou (19).

"Z branže není. Já to tak nikdy nevnímal. Jsem mladý blázen a holky jsem si hledal podle toho, jestli mi byly sympatické. Je mi jedno, jestli jsou herečky, nebo dělají někde v kavárně," naznačil profesi své nové dívky. ■