Moderátorce už roste bříško: Těhotná Sandra Pospíšilová plánuje rozloučení s obrazovkou v polovině léta

Na Sandře Pospíšilové už je druhé těhotenství znát. Michaela Feuereislová

Úplně náhodou jsme v centru Prahy potkali moderátorku Sandru Pospíšilovou (34), kterou nyní můžeme vídat v ranním vysílání na Primě. Už to bude ale trvat jen pár měsíců. Sandra čeká druhé miminko a na čas se s obrazovkou rozloučí.

"Mám to naplánované tak, že na mateřskou odejdu v červenci. A návrat? To je ve hvězdách. S Emilkou jsem byla doma jenom půl roku, ale uvidím, jak to budu zvládat se dvěmi dětmi a dojížděním z Brna," krčí Sandra rameny.

V televizi budou mít docela honičku najít náhradu nejen za ni, ale i za její kolegyni Gabrielu Laškovou (30), která je také podruhé těhotná. "Vtipné je, že máme termín je dva týdny po sobě. Ale určitě si nějak poradí. Ovšem jsem ráda, že jsem si ještě stihla po Odpoledních zprávách, které jsem dělala roky, vyzkoušet něco nového," uzavřela Sandra. ■