Pamela Anderson (52) popřela sňatek s producentem (74), který předtím potvrdila: Přiznala, že by se ráda znovu vdala

Pamela Anderson Profimedia.cz

Pamela Anderson (52) se v lednu popáté vdala, a to za dlouholetého kamaráda Jona Peterse (74), s nímž měla románek i v minulosti. O pouhých 12 dní později byl ale s manželstvím i láskou konec. V posledním rozhovoru, který sexbomba poskytla pro The New York Times, dokonce sňatek popřela, přestože jej v lednu potvrdila prostřednictvím tiskového mluvčího.