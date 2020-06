14 fotek nejznámějšího představitele Draculy: Jak se za poslední roky Daniel Hůlka změnil?

Daniel Hůlka Foto: Super.cz/Profimedia.cz

„Narozeninový den strávím doma se svou rodinou a pokud bude hezké počasí, vyrazíme na procházku po okolí. Já už ty své narozeniny vlastně vnímám téměř jako každý všední den, takže žádná velká oslava se konat nebude,“ prozradil nám zpěvák, který se svou manželkou Bárou vychovává jejich dcerku Rozárku.

„Samozřejmě je to jiné, když slaví narozeniny má žena nebo naše Rozárka. Vždy se snažím o to, abych mým holkám udělal dárkem co největší radost. Dávat dárky, to mě baví o hodně víc, než dárky dostávat,“ prásknul nám zpěvák s tím, že již jeden dárek vlastně předčasně dostal.

„V Divadle Broadway odzpívám 4. června Koncert pro 100 lidí, tak to beru jako dárek, moc se na to těším. Bude to můj první větší koncert po několika týdnech. Věřím, že si to s mými fanoušky užijeme a bude to taková malá dodatečná oslava,“ řekl Hůlka a také zavtipkoval, že by se mu mohl aktuálně hodit dárek, který před dvěma lety dostal od Michala Davida. „Dostal jsem od Michala takový luxusní mikrofon. Že prý má mít zpěvák vždy svůj vlastní, který nikdy a nikomu nepůjčuje, také kvůli bacilům, aby mu do něj nikdo nic neprskl,“ dodal s úsměvem Dan, který slaví své 52. narozeniny. Na to, jak se za poslední roky změnil, se můžete podívat v naší galerii. ■