Jsou to bezva parťáci: Vendula Pizingerová se pochlubila chlapským objetím svého manžela a syna Jakuba (15)

Josef Pizinger a Jakub Svoboda Foto: Instagram V. Pizingerové

Perfektní vztahy má i s manželem své maminky Josefem Pizingerem, který ho často bere na čundry a náročné výlety do přírody. Mužský vzor mu tedy rozhodně nechybí.

Vendula se na Instagramu pochlubila krásnou rodinnou fotkou, na které jsou její syn s Pepou v objetí.

„Lásku musíš najít sám v sobě, aby ti už nemohl nikdo ublížit. To přeju synovi. Kuba má už patnáct let. A jedno chlapský obejmutí,“ tetelila se blahem Pizingerová. Té se v 48 letech povedlo otěhotnět a s o 16 let mladším manželem čeká miminko, na které se už i s Kubou moc těší. ■