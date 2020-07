První větší projekt po porodu a pandemii: Berenika Kohoutová se předvedla, jak ji neznáte

Ze zpěvačky a herečky je i režisérka. Super.cz

Teprve před čtyřmi měsíci porodila Berenika Kohoutová (29) dceru Lolu. Po uvolnění opatření proti koronaviru nelenila a pustila se do práce. Pro zpěvačku Naty Hrychovou natočila klip k písni Holky sobě, který režírovala a zároveň si v něm zahrála.

„Jelikož jsem napsala část textu téhle písničky, tak mě okamžitě napadla idea, jak by ten klip mohl vypadat. Proto jsme se dohodly, že bych si to mohla taky zrežírovat,“ svěřila se nám před natáčením mladá umělkyně.

Kromě několika málo pracovních příležitostí v dabingu to byla pro Kohoutovu první větší pracovní příležitost po uvolnění opatření. „Jsem ráda, že jsem mezi lidmi. Je to pro mě osvěžující. Jediné, co řeším, je péče o moji dceru,“ říká Berenika, o jejíž čtyřměsíční dceru se v zákulisí starala maminka, spisovatelka Irena Obermannová.

Období koronavirové pandemie se Benerice docela hodilo do karet, neboť mohla a bude moci věnovat svůj čas dítěti. „Samozřejmě mě mrzí, že neproběhly některé projekty. Mrzí mě práce všech pořadatelů. Z pohledu z mé situace maminky s malým dítětem si nedovedu představit, že bych pracovala.“ ■