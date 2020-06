Těhotenská kila shazuje pozvolna. Je to dřina a není to zadarmo, říká Berenika Kohoutová

Berenika Kohoutová Super.cz

Svou dceru Lolu (4 měsíce) se snaží mít Berenika Kohoutová (29) neustále nablízku. Jinak to ostatně ani nejde, protože ji stále kojí. Do „předtěhotenské“ formy se zpěvačka dostává pozvolna.

„Je to dřina a není to zadarmo. Doufám, že se mi to brzy podaří,“ říká účastnice čtvrté řady pořadu Tvoje tvář má známý hlas.

„Snažila jsem cvičit. Do toho se přidala nějaká práce a v kombinaci s péčí o dítě to je docela náročné. Snažím se hlídat a není to o tom, že bych si večer dala celý dort,“ říká Berenika.

Co se zmíněné práce týče, zahrála si Berenika v klipu zpěvačky Naty Hrychové, který i režírovala, a vrací se i na jeviště, konkrétně na letní scénu divadla Studio DVA. ■