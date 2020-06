Paniku, strach a smutek vystřídala radost: Bára Basiková se po největší pauze své kariéry vrátí na pódium

Bára Basiková Michaela Feuereislová

„Zpočátku panika, strach a smutek. Pak jsem se pustila do psaní. Píšu blog "Když skočíš, já taky." Píšu náměty na filmy. Píšu knihu,“ svěřila se Bára, která si užívala, že mohla trávit společné chvíle se svými dětmi. Vedle psaní se také věnovala filmům nebo jezdila na pravidelné výlety.

Jako paní učitelka by prý ale neobstála a domácí studium se synem Theodorem jí moc nešlo. „Snažila jsem se, ale marně. Jako učitel jsem naprosto selhala,“ přiznala zpěvačka a prozradila, nad čím v poslední době nejvíce přemýšlela. „Nad lidstvem. Jak se jako lidi chováme, jak žijeme. Vůči sobě navzájem, vůči světu, planetě, přírodě,“ dodala Basiková.

Po nejdelší pauze své kariéry už se ale také těší na své publikum. Již v červnu ji čeká vystoupení v rámci projektu Koncert pro 100, který pořádá Divadlo Broadway. „Bude to můj první koncert po čtyřech měsících. Takovou pauzu jsem nikdy v životě neměla. Vidím to na komorní recitál, zazpívám něco z klasiky, filmu a muzikálu,“ dodala zpěvačka, která se těší na návrat do práce. ■