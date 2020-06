Tohle nikdo nečekal: Iva Pazderková začala tvrdě dřít a rýsovat svaly. Chce zabodovat na kulturistické soutěži

Iva Pazderková Foto: Instagram I. Pazderkové

"Iva chce jít na kulturistickou soutěž. Je to moje super kámoška. Ona si jde za svým, je úžasná. Dá to. Máme stejného trenéra," řekl Super.cz Noid.

"Viděla u mě loni v říjnu, jak jsem tvrdě dřel. Líbilo se jí hlavně to, že se pro něco rozhodneš a uděláš to. Má taky ráda výzvy. Chce to taky dokázat," řekl Super.cz Noid. "Jestli to vyjde, tak v říjnu budeme oba soutěžit," prozrazuje Noid, který tentokrát půjde bude soutěžit v bojovém sportu.

"Tentokrát v thai boxu. Svaly jsou, ale bude potřeba shazovat kila. Tak dvanáct kilo musí dolů," dodal Noid. ■