Ilustrační foto Profimedia.cz

Zkoušeli jste někdy cvičit se svým partnerem? Na Instagramu se to hemží cviky, které spolu páry zamilované do fitness zkouší a někdy jde o opravdu krkolomné kousky. Komik Arron Crascall jedno takové zkusil se svou manželkou a vůbec to nedopadlo tak, jak by si představoval. Možná bude problém i v tom, že k tomu neměl správné náčiní, ale spíš jde o téměř neproveditelný cvik. Co myslíte?