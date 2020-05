Kylie Minogue (52) se pochlubila snímkem z dětství a narozeninovým tancem předvedla fanouškům, v jaké je formě

Kylie Minogue Profimedia.cz

Kylie Minogue (52) potěšila fanoušky fotkami z dětství, které sdílela na Instagramu. Kdo by řekl, že copatá, usměvavá holčička z černobílých snímků dnes slaví už 52. narozeniny? Zpěvačka v popisku příspěvku poděkovala fanouškům za blahopřání a vzdala hold své rodině a přátelům. V poslední době to navíc vypadá, že se Kylie všechna její přání dávno splnila.

Pravou lásku našla sice až v padesáti, jak několikrát sama zdůraznila, ale s kreativním ředitelem britského magazínu GQ Paulem Solomonsem (45) je stále šťastná. Občas se na sociální síti podělí i o nějaký ten zamilovaný snímek.

U příležitosti oslavy narozenin zpěvačka zatančila sledujícím v Instastories na jeden ze svých největších hitů Spinning Around a vypadala, že je ve skvělé formě. Je to 14 let, co zpěvačka vyhrála svůj boj nad rakovinou prsu. Nemoc ji v mnohém změnila a snad jediné, co by jí možná mohlo chybět ke štěstí, jsou vlastní potomci.

Kvůli rakovině totiž děti mít nemohla. „Lhala bych, kdybych řekla, že tady necítím žádný smutek, ale nechci se v tom utopit. Samozřejmě jsem nad tím, jaké by to bylo, kdybych byla matkou a mohla se podívat svým potomkům do očí, přemýšlela, ale tvůj osud je tvůj osud," nechala se slyšet loni pro Sunday Times Style. ■