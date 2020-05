Televizní hvězdička ukázala své silikony v krajkovém prádle a pronesla, že svou plnější postavu začíná milovat

Vicky Pattison Profimedia.cz

Ovšem není to takové množství kil, jaké měla v době, kdy byla součástí Geordie Shore a žila dost nezřízeným životem plným alkoholu a nezdravého jídla. Od té doby se dost změnila, postavu si zlepšila cvičením a v jídle je o dost střídmější.

Na svůj instagramový profil dala koláž velice peprných snímků v krajkovém body, kde vyniklo její silikonem vylepšené poprsí.

Pár kilo navíc už ovšem Vicky netrápí: „Pravděpodobně nejdůležitější věc, na kterou všechny zapomínáme, je sebeláska. Bylo by to pro mě jednoduché, u fotky rozebírat kousek po kousku, co na sobě nemám ráda, ale s tím jsem skončila. Už si nepřeji menší stehna nebo hezčí zadek… Místo toho k sobě chci být shovívavější a naučit se milovat, co vidím v odraze zrcadla.“

„Jako žena vím, že všechny na sobě hledáme chyby a roky se jen samy kritizujeme a to nefunguje. Možná, kdybychom se snažily přijmout takové, jaké jsme, nehledě na tvar našeho těla, stalo by se něco úžasného,“ napsala Pattison ke snímku v sexy prádélku už dříve.