Jen dva finálové přenosy SuperStar? Za vším jsou peníze! Patricie Pagáčová poprvé prozradila, proč to tak je

Patricie Pagáčová Super.cz

Jedna z porotkyň Patricie Pagáčová (31) prozradila, proč to tak je. "Je to jednoduché. Kvůli krizi, epidemii koronaviru, peníze v inzerci nejsou. Nejsou inzerenti, kteří by chtěli rvát peníze do přímého přenosu, který je neuvěřitelně drahý. A pro televizi je to proto velmi finančně náročné," řekla Super.cz Patricie Pagáčová.

Dvě finálová kola jsou bez moderátora. A sama herečka přiznává, že je pro ni velký stres společně s ostatními porotci finále moderovat. "Byla jsem také nesvá, že budeme moderátoři přímého přenosu. Trošku to se mnou zamávalo. Nikdy jsem to nedělala. Pomohlo mi, že tam diváci nebyli, nebyla jsem tak nervózní. Ale pro soutěžící to je samozřejmě horší. Ti by určitě velké publikum naopak potřebovali," dodala Pagáčová. ■