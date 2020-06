Po 7 letech krásná misska poprvé zkusila žít se svým přítelem. Jak to dopadlo?

Karolína Mališová Super.cz

"Byla jsem bez práce. Po povinné karanténě doma u rodičů po dovolené na Kanárských ostrovech jsem se přestěhovala k partnerovi do Krnova, tam jsme byli celou dobu společně. Ano, bylo to poprvé, co jsme spolu delší dobu vlastně žili," prozradila Super.cz Mališová.

"Užívala jsem si to moc, bylo to vysvobozující, že můžeme být spolu. Žádná ponorka. Modlila jsem se, aby nemusel jít do práce a měl práci doma. Vyhovovalo mi to. Byla jsem spokojená. Bylo to teď opravdu moc fajn," říká modelka.

Karolína byla bez práce, rušily se jí i spolupráce na sociální síti. "Vrací se trošku to, co mi zrušili. Některé dlouhodobé spolupráce se ale rušily, protože firmy nemají finanční prostředky a chtějí se zaměřit na něco jiného," vysvětluje.

Nyní ji čeká v Praze stěhování. Bydlí hned u Staroměstského náměstí, ale nevyhovuje jí to kvůli nedostatku zeleně.

"Krátce před karanténou jsem se přestěhovala do centra Prahy, v karanténě byl byt volný. Vrátila jsem se před čtrnácti dny. Možná si budu hledat něco jiného, vozím si sem pejska a nemám srdce ji vodit po chodníku bez kusu trávy. Takže budu hledat něco, kde bude park," dodala. ■