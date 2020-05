Zpověď o nejhorších zkušenostech na internetu: Evě Burešové chodí i nechutné sexuální vzkazy od desetiletých kluků

Eva Burešová se potýká s kyberšikanou. Michaela Feuereislová

Když po dvou měsících natáčela spolu s Markem Lamborou (25) scénu, kdy se Týna políbí s Jankem, vůbec nevěděli, co dělat. "Byla jsem hrozně nervózní, po tom období, kdy se mezi lidmi musel zachovávat sociální distanc. Bylo to hrozně divné, když jsme se měli najednou dotknout a nevěděli jsme, zda si můžeme dát pusu," svěřila nám Eva Burešová (26).

Teď už si zvykli a diváci prý o nic nepřijdou a nepoznají rozdíl. "Už spolu normálně fungujeme, samozřejmě jenom při natáčení," rozhodně nepodléhá tlaku fanoušků, že by měla svého partnera, tanečníka Matyáše za Marka vyměnit.

"Předhazují nám to všem. Já chápu, že milujou Týnu a Janka a tak moc jim fandí, že chtějí, aby to tak bylo i v reálu. Ale nemyslím si, že by to fungovalo. Nic takového k sobě necítíme a neplánujeme to. Je to vážně jenom práce a v reálu můžeme být jen kamarádi stejně jako s Bárou Jánovou," míní Eva.

Evě fanoušci vyčítali i její úsměv, který prý nevypadá hezky. "Začala jsem to vnímat už během Tváře, kdy pod videa se mnou psali, že jsem sice talentovaná, ale hlavně se nemám smát. Když jsem to téma vytáhla na Instagram, nebylo to kvůli tomu, že jsem chudinka, kterou je potřeba litovat. Já se budu smát, protože jsem šťastná. Jestli mám křivý úsměv nebo zuby, je to furt lepší než mít pokřivený charakter," myslí si herečka.

Shodli jsme se na tom, že právě takové hejty mohou člověka dohnat k tomu, že přestane sám v sebe věřit a ublíží mu to. "Dokonce to může dohnat až k sebevraždě. Lidé si neuvědomují, že jde vlastně o šikanu. Nedělají ji jenom děti, které se snažíme vychovávat, aby neubližovali, ale i dospělí. Jsem hodně citlivý člověk a mrzí mě to. Nedokážu pochopit, že takoví lidi jsou a furt musejí hledat něco špatného. Pokud to není úsměv, tak to, že mám mladšího partnera, syna nebo auto v automatu. Na všem něco najdou," doplnila Eva.

"Na všem je něco špatně. Hejtují nás, že nikdy nebudeme hvězdy jako Karel Gott nebo Lucie Bílá. Ale nedají nám tu šanci to ukázat, že jsme stejně kvalitní a pracovití, protože na nás pořád hledají nějakou špínu a nenávidí nás. Věřte mi, že ten nátlak je hrozně silný a vyčerpávající. Ani média nám moc nepomáhají a ta podpora všeobecně moc není. Samozřejmě je i spousta lidí, kteří nám fandí, ale ti se tolik neozývají. Spíš jsou slyšet ti, kteří vás nemají rádi a chtějí ublížit," pokračuje.

"Ale naštěstí přišlo i hodně hezkých zpráv a třeba po tom úsměvu fanoušci vytvořili hashtag úsměv sluší všem, což bylo hrozně milé a mají pravdu. Je spousta holek v pubertě, které mají rovnátka a takové se snažím podporovat," má aspoň nějakou útěchu herečka.

Zprávy, které jí chodí na účty na sociálních sítích, nechává být. "Mažu jen to, když jsou tam opravdu hodně vulgární a nechutné věci. Nebo když útočí na nějaké děti. Nereaguji v diskuzích, ale když už někdo píše na můj soukromý účet, tak někdy ano. Přijde mi neskutečné, že si někdo přečte nějaký článek o mně a tak strašně mi chtějí dát najevo, že mě nemají rádi, že, i když mám zablokované komentáře, najdou si třeba tři roky starou fotku, jenom aby mi pod ni napsali: Nemám tě rád a nesleduju tě," prozradila.

Eva se potýká i se sexuálními nabídkami. A to od překvapivé věkové skupiny. "Nepíší mi dospělí muži, ale velmi mladí chlapci, vlastně děti od deseti do třinácti let. Posílají telefonní čísla, adresy, dokonce i do školy, ať tam za nimi přijdu. Snažila jsem se ty děti poučit i o tom, že to může být být nebezpečné, protože i když píší známému člověku, neznamená to, že to nemůže být magor. A tisíce sledujících na Instagramu z vás nedělají dobrého člověka. Mám i jednoho takového chlapečka, který mi každý den posílá fakt nechutné věci, až se vám z toho zvedne žaludek. Nechápete, že tohle má v hlavě deseti- nebo dvanáctiletý kluk," děsí se Burešová. ■