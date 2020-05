Konec dalšího hvězdného páru? Sexy modelka (21) se prý rozešla s o 15 let starším podnikatelem. Ten tráví čas se svou ex

Sofia Richie a Scott Disick už prý netvoří pár. Profimedia.cz

Scott Disick (37) a Sofia Richie (21) už údajně netvoří pár. Podle Us Weekly se rozešli po téměř třech letech vztahu. Dle jejich zdrojů to mezi dvojící skřípalo už několik týdnů. Přesněji od té doby, co byl Disick v léčebně.