Takhle Týnu ze Slunečné neznáte: Eva Burešová vypadá v divadelním kostýmu jako princezna

Eva Burešová jako Roxana v Cyranovi Michaela Feuereislová

"Roxanu jsem hrála už před šesti lety, ráda se k ní vracím a zkoušení si užívám, protože text jsem nezapomněla, takže si mohu jen pilovat detaily. Máme i nové kostýmy, které se mi zdají něžnější. I Cyrano má hodně romantické kostýmy. Cítím se v nich neuvěřitelně dobře. V té době bych žít nechtěla, ale jsem ráda, že jsem herečka a můžu si to užít takhle. I když některé ty kostýmy mají pět kilo a v paruce je taky dost vedro, ale ty tři hodiny to vydržím," řekla nám Eva.

"V civilnějších rolích, když hraju Týnu nebo jinou postavu z téhle doby, je to jednodušší. Můžu používat svoje gesta, nějak improvizovat, což tady nejde, protože je to napsané ve verších a takový básník nejsem, abych se z toho vylhala. Ale zase je to divadlo, takže velká gesta. Ale mně to nedělá problém. Studovala jsem to, takže si užívám obojí," svěřila.

Jak dlouho se texty, jako je Roxana, učí? "Roxana byla můj první velký činoherní text, takže už ji z hlavy hned tak nedostanu, ale teď se učím denně na roli, která mě čeká v létě. Je to také ve verších, hodně náročné a některá slova tam ani neznám. Myslím, že dva měsíce jsou na to tak akorát," míní.

Pracovní program má Eva na celé léto. "Festivaly a koncerty se nám zrušily, ale už budeme hrát s Divadélkem Radka Brzobohatého například komedii Letušky v některých městech. Chystáme také menší koncerty po vesnicích a samozřejmě točíme každý den Slunečnou. Připravuje se ještě jeden náročný projekt," vypočítala.

"Kdyby bývala nebyla karanténa, měli bychom ze Slunečné volno měsíc a vzala bych Nathánka někam k moři. Taky bych nebrala ty menší projekty. Ale pracovat se musí a prázdniny holt nebudou," krčila rameny.

Neuvidí se ani se svojí sestrou a její rodinou, protože žije v Itálii. "Jsme denně v kontaktu přes Skype, ale kdy se udivíme, to netuším. Od začátku jsme to, co se tam dělo, prožívali s nimi. Měli to opravdu hodně přísné, skoro všechno měli zakázané, ale už jim to taky pomalinku uvolňují," svěřila.

Na cestu za ní se nechystá. "Sice jsem slyšela, že budou Itálii otevírat už i pro turisty, ale zajímalo by mě, kdo se tam odváží jet. Já bych asi nejela. Ne kvůli tomu, že bych se bála nemoci, ale nechci stresovat své rodiče, kteří už jsou starší, ani lidi v mé práci. Už tak musíme být každých čtrnáct dní testovaní a na place být v rouškách. Tak ještě nějakou chvíli počkám," uzavřela. ■