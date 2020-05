10 svůdných fotek Martiny Pártlové: V bikinách, ale i sexy kostýmu umí dráždit mužské smysly

Martina Pártlová vypadá pořád skvěle... Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová, Profimedia.cz a Instagram M. Pártlové

Ve čtvrtek oslavila 41. narozeniny a stále jí to sluší. Tělo Martiny Pártlové (41) sice zdobí umělé poprsí, ale na pevné postavě, kterou čas od času ukáže v plavkách na sociálních sítích, má své vlastní zásluhy.

Přesto, že atraktivní blondýnka může nápadníky okouzlit nejen sexy křivkami, ale i svým pověstným smyslem pro humor, který předvádí s kolegyněmi Štíbrovou a Arichtevou jako komické trio 3v1, je single.

Martina Pártlová a její vtipné sexy pózy

Instagram M. Pártlové

Po deseti měsících randění ohlásila loni v červnu rozchod s partnerem a od té doby se po jejím boku oficiálně žádný jiný neukázal. Jak nám ale sama prozradila, hlavu si z toho nedělá.

„Když je ti 40, těžko s někým dokážeš žít. Nemyslím si, že je dneska záruka štěstí partnerský vztah. Mám spoustu jiných věcí, ze kterých jsem šťastná," svěřila se chvíli po rozchodu zpěvačka.

Poslední rok jí přinesl ještě jednu velkou změnu, tentokrát pozitivní. Rozhodla se přestěhovat do domku za Prahou, který v současné chvíli ladí do posledních detailů. Nedávno se fanouškům pochlubila videem ze zahrady, jak si nechává do země instalovat velký luxusní bazén. Je proto dost velká šance, že Martina v létě své příznivce opět potěší nějakou svůdnou fotkou v bikinách.

Posuďte sami v galerii, že rozhodně má co ukázat. ■