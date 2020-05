Podívejte se, co dělá zbytek poroty SuperStar, zatímco je Monika Bagárová v porodnici!

Porota letošní SuperStar na vyjížďce Foto: Instagram P. Habery

Ti se místo do divokého zapíjení holčičky pustili do úplně jiné aktivity. Společně si vyrazili zasportovat, k čemu zbylé členy poroty přemluvil Pavol Habera (58). „Tak to jsem nečekal, že je ukecám na výlet na kole. Respekt, přátelé moji,“ napsala si zpěvák na sociální síti k fotce, kde je spolu s Patricií Pagáčovou (31), Mariánem Čekovským a Leošem Marešem (44) v přírodě na kolech.

Moderátor samozřejmě nemohl opomenout neúčast Moniky, která si v tu chvíli užívala první hodiny se svou holčičkou. „Akorát nechápu, proč s námi nejede Monika Bagárová. Prý má něco jiného, ale podle mě kecá,“ svěřil se Mareš na sociální síti. Bez Moniky podle všeho bude i nedělní finále SuperStar. Jak již televize avizovala, jednají alespoň o zdravici, kterou by jim novopečená maminka zaslala. ■