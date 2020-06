Instagramová hvězda se svlékla do plavek a přečetla si, že přibrala. Z její reakce zamrazí

Demi Rose Profimedia.cz

Když se Demi v Instastories fanouškům předvedla v tyrkysových plavkách, které jen tak tak pojaly její křivky, mj. si přečetla, že v karanténě evidentně přibrala. Možná si řeknete, že nejde o nic hrozného, na sociálních sítích se vyskytují mnohem brutálnější komentáře. Pro Demi jde ale o citlivé téma. Mladá modelka má za sebou poruchu příjmu potravy, jak v reakci přiznala.

„Lidé by měli být opatrnější s tím, co píšou v komentářích. Když jsem byla mladší, měla jsem poruchu příjmu potravy. Vážila jsem 37 kilo a upřímně, že jsem přibrala není něco, co bych chtěla poslouchat,“ uvedla Rose v odpovědi a fanouškům vzkázala, aby se měli rádi.

„I když přiberete; i když zhubnete; mějte se rádi za všech okolností. A nezaobírejte se tím, co si myslí ostatní,“ vzkázala. ■