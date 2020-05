Neučesaná, nenalíčená, protivná: Míša Nosková si zahrála v seriálu. Podívejte se na scénu, která ji nejvíc stresovala

Michaela Nosková si zahrála v Modrém kódu. Video: FTV Prima

Michaela Nosková (37) přijala nabídku zahrát si v seriálu z lékařského prostředí. Její role ale není z ranku zdravotníků, ztvárnila nezodpovědnou matku a „případ pro sociálku“, ženu, která si v Modrém kódu bude otevírat pusu na Sašu Rašilova (47). A to prý byl docela oříšek. „Byla jsem z toho strašně nervózní,“ svěřila zpěvačka.

„Nejenom, že jsem v žádném seriálu takhle velký prostor ještě neměla, ale musela jsem být ostrá na Sašu Rašilova. Před tím jsme se neznali a pro mě je to pan herec, takže to byl trochu stres,“ přiznala Míša s tím, že v divadle nemá problém, ale před kamerou a před Rašilovem se styděla. Jak si se scénou poradila, se můžete podívat na ukázce.

Postava Vránové nebyla lichotivá, nakonec ale šlo o zajímavou zkušenost, navíc s bonusem v podobě radosti Míšiny maminky.

„Nejdřív jsem si říkala, proč zrovna já mám být takovým případem pro sociálku a hrát tak nezodpovědnou matku, ale nevadilo mi to. Je to pro mě výzva a udělala jsem radost mojí mamince, která se na Modrý kód pravidelně dívá,“ říká Nosková. „Výhodou bylo, že jsem mohla přijít neučesaná, nenalíčená, oni to ještě o něco zhoršili a šlo se na plac,“ dodala zpěvačka. ■