Ilustrační foto Profimedia.cz

Sportovní komentátoři to nemívají lehké, a to nejen s výběrem správných otázek, ale také kvůli tomu, že se na svém pracovišti mohou nepříjemně zranit. V následujícím videu se můžete podívat, jak to může dopadnout na takovém futsalovém zápase. Možná ale redaktor dával tak hloupou otázku, že byla tohle odplata od spoluhráče dotazovaného.