Ilustrační foto Profimedia.cz

Jsou určité atrakce, kde nevadí, že jste nešikovní. Jsou tu ale i skluzavky nebo houpačky, které potřebují trochu vaší obratnosti a síly v rukou. V následujícím videu se paní s pár desítkami kil navíc snaží pomoci nejen slovním naváděním, ale i fyzicky, aby si užila seskok do lesního jezírka. Bohužel paní se asi nikdy nedržela žádné prolézačky, protože jinak by to nemohlo dopadnout až takhle.