Jennifer Lopez letos k oltáři nepůjde: Zlomilo mi to srdce, měli jsme velké plány, přiznala zpěvačka

Jennifer Lopez Profimedia.cz

„V tuto chvíli nic neplánujeme. Nikdo neví, jak se to s koronavirem vyvine. Musíme prostě počkat a uvidíme,“ sdělila při rozhovoru v pořadu Today show, který poskytla z bezpečí domova.

„Trochu mi to zlomilo srdce, protože jsme měli opravdu velké plány. Ale víte co? Bůh to chtěl jinak, takže zkrátka čekáme a uvidíme. Možná to bude lepší. Musím věřit, že bude,“ doplnila.

JLo a A-Rod se zasnoubili loni v březnu a kolem svatby dělali velké tajnosti. Zpěvačka má za sebou opravdu úspěšný rok, i co se týče její kariéry, a tak se těšila na zasloužený oddech. Po finále talentové soutěže World Of Dance, kde zasedá v porotě, momentálně virtuálně, si chtěla dopřát pauzu. S datem původní veselky se sice nesvěřila, ale už teď je jasné, že to letos nebude. ■