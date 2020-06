Obavy Ivany Jirešové se vyplnily: Dcera půjde v jejích šlépějích a dostala se na konzervatoř

Ivana Jirešová Super.cz

Už před rokem se Ivana Jirešová (42) obávala toho, že by chtěla její dcera jít v máminých šlépějích. Herečka nebyla z nápadu své dospívající dcery Sofie nadšená a snažila se jí konzervatoř rozmluvit. Marně.

„Já nevím, jestli bohužel nebo bohudík, ale Sofi byla přijatá na konzervatoř,“ svěřila se smíchem herečka, která je stále k tomu, že by se měla její dcera věnovat stejnému řemeslu, skeptická. Díky tomu, že Sofie zvládla talentové zkoušky už před vypuknutím koronavirové pandemie, měla ve škole poslední týdny celkem pohodu.

„Takže děti se celé ty dva měsíce učily, ale ona se nemusela vůbec učit, protože tu školu preferovaly děti, které se připravovaly na přijímačky, které budou mít v červnu a ona se úplně tradičně poflakovala,“ svěřila herečka s tím, že i ona si užívala volno. „Pro mě to bylo skvělé, protože jsem mohla cvičit bikram jógu online, na nákupy běhám s batohem, to mě taky baví, baví mě, že můžu spát, ale když zkoušíme, tak tolik nevyspávám a čtu víc, pro mě to volno bylo skvělé,“ řekla Jirešová.

Ta už se také vrátila do práce a zkouší muzikál Kat Mydlář, který bude mít na podzim premiéru. „Těšila jsem se do divadla úplně nadstandardně, až jsem se divila, že se budu tak těšit, ten první den jsem byla jako v Jiříkově vidění,“ prozradila Ivana, která si svou roli poslední měsíce neopakovala. Přestože ztvární stejnou postavu jako před devíti lety, má dnes z hraní v muzikálu větší strach.

„Mám strach z toho, že se tam ta role oběsí a před devíti lety mi to nevadilo a teď jsem si vzala ten postroj a už mám pocit, že se budu víc bát, když už jsem tady měla ten úraz,“ svěřila se Ivana, která si loni při zkouškách v divadle rozdrtila palec u nohy. „Všechno už je v pořádku, akorát ten nehtík není tak hezký jako před tím, naštěstí mi ho nechal pan primář přišít,“ dodala. ■