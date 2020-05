Muzikálový pár se podruhé chystá na rodičovskou roli: Zpěvačka tajila těhotenství 6 měsíců

Jan a Marie Křížovi se těší na druhého potomka. Super.cz

Dvojnásobný držitel ceny Thálie za muzikál Jan Kříž a jeho krásná manželka Marie Křížová se stanou podruhé rodiči. Díky karanténě se Marušce podařilo těhotenství dost dlouho tajit. Je totiž už v šestém měsíci. Zatím ale přibrala jen pět kilo, tak to na ní není moc vidět.

"Doufám, že to ještě chvilku vydrží, abych mohla do konce července hrát v Noci na Karlštejně. Pak si dám pauzu a po šestinedělí bych se ráda zase vrátila do divadla, protože se v divadle Kalich vrací moje oblíbené představení Horečka sobotní noci," plánuje Marie.

Manželé se budou muset pořádně ohánět, protože kromě vynucené pracovní pauzy navíc stavěli dům za Prahou, do kterého se o víkendu stěhují. "Už se počítalo se dvěma dětskými pokojíčky, protože dvě děti jsme oba chtěli," svěřil Honza, který už také naskočí do práce jak na letní scéně Kalichu, tak na open air představeních se 4 Tenory.

Prozradili nám také, že se právě čerstvě dozvěděli pohlaví miminka. "Bude to holčička Anička, tak jsme rádi, že nám takhle krásně vyšel páreček," řekli nám muzikáloví manželé. ■