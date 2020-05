Ex Cary Delevingne se nebojí ukázat v bikinách ani nahoře bez: Herečka tráví stále víc času se slavným rapperem

Ashley Benson Profimedia.cz

Ashley se rozhodně nezdráhá vystavit své křivky na odiv, jak nedávno dokázala i na svém Instagramu. Jen před několika dny se na sociální síti pochlubila hned dvěma fotografiemi nahoře bez.

Údajný románek s rapperem vyšel najevo hned po zprávách o rozchodu s Delevingne. Na hlavu Ashley se tak snesla vlna kritiky. Hateři ji ve své nevědomosti začali obviňovat z nevěry nebo že se až moc rychle posunula dál.

Své bývalé se na sociální síti zastala i sama Cara a apelovala na fanoušky, aby herečce dali pokoj, neboť nevědí, co se mezi nimi vlastně odehrálo. Cara s Ashley nebyly nikdy příliš sdílné, co se týče jejich soukromí. Daly se dohromady už po natáčení snímku Her Smell z roku 2018. Vztahem se netajily, ale ani ho nepotvrdily, a to až do června loňského roku. ■