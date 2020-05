Christina Aguilera rozvázala župan a ukázala pěkně naditý výstřih

Christina Aguilera Profimedia.cz

Devětatřicetiletá zpěvačka a matka dvou dětí tráví izolaci v klidu a pohodlí, jak sama napsala do popisku snímku. To by ovšem nebyla ona, aby se v ní neprobudilo něco z její rebelské stránky a neukázala taky trochu víc ze svého výstřihu. Župan si rozvázala, aby fanouškům předvedla své vnady, které jsou stále pěkně výrazné.

Před pár dny Christina také vyzvala své přátele a fanoušky, aby si psali deník, který jí samotné pomáhá udržet si mentální zdraví už několik let. „Psaní deníku mi pomáhá zůstat nohama na zemi a dovolí mi odrážet a poslouchat svůj vnitřní hlas i přes veškerý hlasitý hluk byznysu, ve kterém se nacházím. Když jej pak zpětně procházím, tak jsem vděčná za to, že se mohu podívat zpátky a vidět, jak moc mě život naučil a zformoval mě do člověka, jakým jsem dnes, a kam mě moje cesta posunula.“

„Vyzývám vás, abyste byli skuteční, nebojácní a odstranili všechny filtry a cítili se dostatečně pohodlně ve své individuální kráse. Spojme se a sdílejme své pocity v časech, které jsou nejisté. Pojďme jeden druhého povzbudit,“ napsala také ve svém příspěvku a označila v něm i některé své kolegyně z branže, jako například Aliciu Keys (40), Demi Lovato (27), Lizzo (32) či Halle Berry (53). ■