Monika Bagárová se stala maminkou: Holčička dostala krásné jméno po babičce

Monika Bagárová Michaela Feuereislová

O chvíli později své fanoušky potěšila snímkem z porodnice i čerstvá maminka. „Nic víc neexistuje, nejkrásnější pocit na světě, moje rodina, moje lásky. Děkuji, pane bože, za ten nejkrásnější dar. Rumia Muradova 27.5.2020,“ napsala zpěvačka, která ještě v závěru textu vyznala lásku svému partnerovi.

Dle posledních snímků i přímého přenosu SuperStar bylo patrné, že porod opravdu klepe na dveře. Monika ještě před pár měsíci doufala, že porod zvládne až po konci svého porotcování v soutěži, ale miminko rozhodlo jinak. „14 dní plus minus se to může stát kdykoliv, ale máme tam rezervu a mělo by to hezky vyjít,“ svěřila se nám v pátém měsíci Monika. ■