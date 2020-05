Místo osahávání si s ní začal povídat a dobře udělal: Autor bestsellerů je se svou ženou už 28 let

Patrik Hartl Herminapress

Svou budoucí manželku Martinu si spisovatel, dramatik a režisér Patrik Hartl vyhlédl jako teenager na prodlouženém učilišti Farmakon. „Řekl jsem si, že tam osahám nějakou holku,“ nezastírá v rozhovorech okolnosti jejich seznámení. Když ale zjistil, že dívka, která se mu líbila, není z učňáku, ale z francouzského lycea, vyhodnotil, že to bude složitější a raději zůstal u slov. Dobře udělal, povídají si už 28 let.

Manželství autora českých bestsellerů klape i přesto, že mají se ženou rozdílné povahy. Zatímco Hartl upřednostňuje klid, jeho paní prý chce pořád zažívat něco nového a má ráda emocionální výzvy. „Já bych byl radši, kdyby ode mě už nikdo nic neočekával,“ řekl s úsměvem v 7 pádech Honzy Dědka.

Hartl o sobě často mluví jako o stydlivém člověku, což se projevuje nejen v osobním životě. Do úzkých se dostal i při natáčení filmu na motivy své románové prvotiny Prvok, Šampón, Tečka a Karel, jehož premiéra je naplánovaná na konec letošního roku. Při filmování milostných scén nevěděl, kam s očima.

„Až jsem tím byl zasažený, že se mi obtížně komunikuje s herečkami, které jsou nahaté. Nevím, kam se mám dívat, pořád jsem je prosil, ať si ‚tam‘ něco položí, abych mohl normálně mluvit. Takže pro mě to bylo choulostivé a netěšil jsem se na to, protože jsem měl stres z toho, že uvidím něco, co nemám,“ přiznal během online talk show ve svém domovském divadle Studio DVA.

Kromě zmíněného je Hartl autorem románů Malý pražský erotikon, Okamžiky štěstí a Nejlepší víkend a v hlavě už má námět na další knihu. A myslí i na divadelní publikum, nová hra se má jmenovat Lovci bobrů a premiéru bude mít v létě 2022. ■