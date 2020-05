Hned první den, kdy to bylo povoleno, skočila do bazénu: Jana Doleželová ukázala luxusní figuru a prozradila, jak na ni

Jana Doleželová využila hned prvního dne, kdy byly otevřené bazény. Super.cz

Plavání jí při karanténě chybělo snad víc než práce. Hned první den, kdy mohly být v rámci uvolňování opatření bazény otevřeny, první kroky Jany Doleželové (38) vedly právě tam. "Je to můj oblíbený sport. Hlavně když jsem byla těhotná, plavala jsem hodně, dokonce ještě den před porodem," svěřila maminka tříleté Veroniky.

V kondici se udržovala i tak, jak je ostatně vidět i na snímcích ve fotogalerii nebo v našem videu, kde se ukázala v bikinách. "Téměř každý den jsem jezdila na kole s dcerkou, která už má čtrnáct kilo, takže se v cyklosedačce pořádně proveze. Loni jsem zvládala dvacet kilometrů denně, letos už jenom patnáct, protože je těžší. Navíc je na Říčansku, kde žiju teprve tři roky, pořád co objevovat. Občas jsem si šla i zaběhat. To stihnu 5 kilometrů za půl hodiny. A chodily jsme i na procházky do lesa," popsala nám.

Dbala samozřejmě i na zdravé stravovací návyky. "Začala jsem tedy víc vařit, tři jídla denně, asi jako každá maminka, která byla s dětmi doma. Možná jsem víc ochutnávala, ale snažím se nakupovat zdravé suroviny, které jsou sice chutné, ale ne tolik kalorické. Občas tedy zhřeším, ale mám dobrou genetickou výbavu po tatínkovi, který je vysoký a stále štíhlý," míní Jana. ■