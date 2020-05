Režisér Magnusek hubnul ze 172 kilo: Má 68 kilogramů dole a uříznutý kožní převis. Zůstala mu jizva a 52 stehů

Režisér Tomáš Magnusek shodil 68 kilo. Super.cz

Nejenže se sotva valil, ale zhubnout se rozhodl i ze zdravotních důvodů. „Za rok jsem shodil 10 kilo, za poslední čtyři měsíce 50 a zbytek šel dolů při operaci, kdy mi odstranili kožní převis z břicha a také kýlu,” popisoval.

Magnusek musel radikálně změnit svůj životní styl. Přestal se cpát, hodinu denně chodil, hodinu plaval a hodinu byl v sauně. „Musel jsem zapomenout, že existuje výtah, nenechal jsem si od nikoho nic podat,” vyprávěl. V rozhodnutí ho podpořila i manželka Gábina, se kterou žije už sedmnáct let.

My jsme s ním mluvili týden po operaci, ukázal nám i svoji i obří jizvu s 52 stehy. Ještě musí nosit stahovací pás a opírá se o hůl, ale už v neděli chce začít natáčet nový film Stáří není pro sraby s Jiřím Krampolem, Luďkem Sobotou či Janem Přeučilem o starých přátelích, kteří se rozhodnou si naposledy splnit své sny.

„Všichni si klepou na hlavu, jestli jsem se nezbláznil, měl bych ještě odpočívat. Ale špatně jsem to propočítal, podcenil jsem to a nedošlo mi, jak to bude bolet. Ale točit se už prostě musí,” krčil rameny Magnusek. ■