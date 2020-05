Už se těší nejen na Kanárské ostrovy, ale také na publikum: Michal David bude po 3 měsících koncertovat

Michal David si opět zazpívá. Michaela Feuereislová

„Moc se těším na svůj dnešní recitál po třech měsících, těším se na diváky a jsem moc rád, že je koncert do posledního místa vyprodaný. Zazní samozřejmě moje písničky a budu si také povídat s Oldou Lichtenbergem,“ sdělil nám Michal David, který odstartuje sérii vystoupení s názvem Koncert pro 100 v Divadle Broadway.

„Na můj koncert se po 100 vstupenkách během chvíle zaprášilo, proto jsem rád, že jsme mohli díky vládním uvolňováním navýšit kapacitu a můžu zazpívat pro více návštěvníků,“ popsal zpěvák, kterému chybí nejen zpívání, ale také jeho dům ve Španělsku, kam s rodinou pravidelně létá.

„Musím říct, že jsem se po té pauze do práce opravdu těšil. Mám za sebou pár vystoupení, kde jsem zazpíval seniorům. Doufám, že se už vše vrátí zpátky do normálu a uskuteční se narozeninové koncerty i obnovená premiéra muzikálu Kat Mydlář. A také se těším, až si budu moci zaletět na Kanárské ostrovy, zavřu se do studia a začnu psát hudbu k připravovanému muzikálu Troja, který v divadle chystáme,“ dodal hitmaker. ■