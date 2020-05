Konec mladé hollywoodské lásky? Herci, kteří tvoří pár v oblíbeném seriálu i ve skutečnosti, se měli rozejít

Lili Reinhart a Cole Sprouse Profimedia.cz

A už je to tu zase. Hollywoodský pár Lili Reinhart (23) a Cole Sprouse (27) se údajně rozešli, tvrdí zdroje magazínů People a Page Six. Mladý pár, který proslul díky netflixové show Riverdale jako Jughead Jones a Betty Cooper, spolu randí tři roky a není to zdaleka poprvé, co se spekuluje o jejich rozchodu.