Několik týdnů za plotnou a u žehlícího prkna mu otevřelo oči: Stylista slavných už nesní o životě v domácnosti

„V poslední době jsem se v kuchyni začal objevovat častěji, než na co jsem byl doposud zvyklý. A nejen v ní. Rozčiloval jsem se, že manžel má potřebu nosit do práce košile, i když v jeho kanceláři nikdo není. Dokonce se dožadoval toho, abych košile žehlil bez skladu na rukávu,“ kroutí očima stylista, který mimo jiné oblékal porotce SuperStar a dále dodal: „Hluboce smekám před všemi matkami, které se musely starat o děti, pečovat o domácnost a ještě chodit do práce.“

Vaněk čekal na uvolňování opatření jako na spásu. „V momentě, kdy otevřely obchody, se za mnou zaklaply dveře od domu a běžel jsem pracovat,“ říká autor šatníku Leoše Mareše (44) a se smíchem v hlase dodává: „Teď už zase nosím domů to grilované kuře v pytlíku a servíruju ho na talíř.“

Vše je k něčemu dobré, a tak si Filip i na pandemii našel pozitivní body. „Byla to pro mě nová situace. Člověk se v tom zorientoval. Vyhovovalo mi, že jsem si sám mohl vytvořit vlastní režim, na což bohužel se svou prací nejsem zvyklý. Spíš se musím podřizovat druhým,“ říká Vaněk, který přehodnotil hodnoty a domnělé sny. „Asi bych to nechtěl napořád. Nebavilo by mě být manželka v domácnosti, i když jsem si to do té doby přál. Zjistil jsem, že mě mnohem víc naplňuje právě ten chaos, na který jsem předtím nadával,“ hodnotí svou zkušenost Filip Vaněk. ■