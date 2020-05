Hudební ikona Toni Braxton (52) ukázala figuru v bikinách: Na plavkovou sezónu je připravená, na pláž se ale nechystá

Toni Braxton Profimedia.cz

Tu si ale zpěvačka momentálně raději nechá ujít, jak vysvětlila v popisku fotky. „Pláže jsou otevřené a moje tělo je připravené, ale já se moc bojím, než abych někam vyrazila. COVID-19 je tu pořád. Buďte na sebe opatrní,“ nechala se slyšet interpretka legendárního hitu Un-Break My Heart.

Kromě nového alba, které by mělo vyjít v srpnu, připravuje Toni také veselku s rapperem Birdmanem (51), s nímž randí od roku 2016. Pár se zasnoubil v únoru 2018, ale o rok později zásnuby zrušili. V dubnu téhož roku už ale byli zpátky spolu a zamilovanější než kdy dřív.

„Snažíme se vybrat datum svatby. Měli jsme perfektní datum, ale pak z toho byla moc velká událost a my nechceme velkou svatbu. Ale zase ji nechceme moc malou. Snažíme se to všechno vymyslet, ale určitě to bude ještě letos,“ nechala se slyšet v rádiovém vysílání Rick & Sasha morning show. Zpěvačka má z předchozího manželství s Kerim Lewisem syny Diezela (18) a Denima (17). ■