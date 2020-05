I nestyda (51) z Pobřežní hlídky zneuctila americký svátek: S vlajkou provokovala nahoře bez a v tangách

Alicia Arden Profimedia.cz

Pikantním způsobem tento den slaví i neúspěšná americká herečka Alicia Arden (51), která se marně snaží prosadit v Hollywoodu. Padesátnice se sklony k exhibicionismu tento svátek pojala hodně lascivně. Pózovala nahoře bez jen v tangách! Bradavky jí zakrývaly symboly americké vlajky, kterou si jako dekoraci omotala kolem hlavy.

Stejné motivy zvolila i pro svá tanga. Spíše než na uctění památky padlých vojáků, to ale vypadalo jako jejich zneuctění. Arden je ale jiného názoru a tímto způsobem chce povzbudit všechny vojáky, kteří by o to téměř jistě vůbec nestáli. Alicia, která se objevila v epizodní roli Pobřežní hlídky, ale nahotu a provokativní focení miluje. A nezklidnila se ani po padesátce.

Podobné nápady má i brazilská sexbomba žijící v USA Ana Braga (38), jež v tangách lascivně pózovala s americkou vlajkou a lízala u toho nanuk. Na jednom ze snímků toho tanga opravdu moc nezakrývala. ■