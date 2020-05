Sexy potetovaná zpěvačka našla zalíbení v malování a svléká se u něj do bikin

Halsey Profimedia.cz

V těch se vyfotila i tentokrát, ale v trošku méně sprosté póze, než tomu u ní bývá zvykem. „Jsem mrtvá, unavená nebo medituji,“ napsala k fotce, kde leží na dece a vedle ní je paletka s barvami. Vypadá to tedy, že si dala pauzičku během vytváření nějakého uměleckého díla.

Zpěvačka nedávno o rok posunula své turné k novém u albu Manic. Z něj už se v hitparádách uchytil další hit. Po singlu You should be sad, v jehož videoklipu se zpěvačka svlékla donaha, přišla s pomalejší písní Be kind, na které spolupracovala s DJ Marshmello. ■