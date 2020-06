V kontaktu jsou jen po telefonu: Slovenská muzikálová zpěvačka byla odříznuta od rodiny

Alžbeta Bartošová Super.cz

„Bylo to pro mě jako když jsem byla na základní škole a vracela jsem se po létě do školy. Těšila jsem se,“ svěřila Super.cz v divadle herečka, která si v době karantény zpívala alespoň doma.

„Zpívala jsem si doma různé věci, když nebylo co dělat, nebo jsem si říkala, že je smutné, že nehrajeme, tak jsem si zpívala všechno, i Kata Mydláře,“ dodala Alžbeta, která měla mít premiéru se zmíněným představením už v dubnu. Divadlo jej muselo ale zrušit a přeložit na podzim, kdy už se všichni naplno vrátí do divadel.

Půvabná zpěvačka byla poslední týdny především doma se svým přítelem a nás zajímalo, zda už u nich po čase nezačala ponorka.

„Ponorka u nás nebyla, přítel pracuje a pracoval víc během tohoto období. Víkendy byly naše, to jsme šli vždy do přírody, na to jsme se těšili, to byla taková změna pro mě, protože víkendy jsem vždycky pracovala, takže jsme byli spolu,“ prozradila Betka, která je se svou rodinou v kontaktu jen po telefonu.

Již řadu let žije v Praze, pochází ale ze Slovenska. Tam se nyní několik týdnů nemohla podívat. „Doufáme, že se tam v létě dostaneme bez větších omezení, je to komplikované, protože ze dne na den se ta pravidla mění, doufáme, že se tam dostaneme, už se nám stýská hodně,“ řekla Bartošová a dodala:

„S celou rodinou videohovory fungují, voláme si, a je super, že je tahle možnost. I s kamarády jsme měli během karantény videohovory a byli jsme v kontaktu,“ svěřila na zkoušce v Divadle Broadway zpěvačka, jež možná rodinu navštíví i dříve než v létě. Na Slovensko už se totiž od tohoto víkendu může cestovat. ■