Po natrženém svalu přišly mnohem závažnější problémy: Brian May (72) z legendárních Queenů utrpěl infarkt

Brian May Profimedia.cz

Poté, co si roztrhl velký hýžďový sval, zůstal May v bolestech, které ho dle vlastních slov mučily. „I týden po incidentu jsem byl v agónii, ve skutečné agónii, takže si lidé začali říkat, že to asi nebude jen tím svalem. Další testy ukázaly, že jsem měl stlačený sedací nerv. Poměrně dost stlačený. Proto jsem se cítil, jako by mě někdo bodal šroubovákem do zad. Nešlo to vydržet,“ nechal se slyšet.

Aby toho nebylo málo, uprostřed problémů se zády, utrpěl Brian ještě menší infarkt. „Je to bizarní. Byl jsem v šoku, vždycky jsem si myslel, že jsem zdravý chlap. Mám skvělý krevní tlak, jsem ve formě, sportuji a jím zdravě,“ popsal své zděšení nad diagnózou.

„Utrpěl jsem malý infarkt, říkám malý, protože mi to nijak neublížilo. Asi 40 minut jsem cítil tlak a bolest na hrudi,“ popsal. Hudebníkův lékař ho vzal na vyšetření, které ukázalo, že měl přetížené tři tepny a hrozilo mu zablokování přívodu krve do srdce.

Lékaři navrhli operaci srdce, ale May se nakonec rozhodl pro alternativu v podobě vložení tří stentů přímo do srdce. Zákrok zkomplikoval jeho natržený sval a stlačený nerv, ale nyní se zotavuje dobře.

„Vylezl jsem ven se srdcem, které je teď velmi silné. Myslím, že jsem zase na nějakou dobu v dobré formě,“ nechal se slyšet na závěr svého videa a uklidnil tak fanoušky. ■