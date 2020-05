Zpěvák hitu Holky z naší školky se objeví v seriálu. Bude vulgární a hysterický!

Standa Hložek si zahrál v Modrém kódu. Video: FTV Prima

Herecké zkušenosti má, zahrál si třeba v pohádce Plaváček nebo v Dluzích Hany Zagorové, ale to už je opravdu dávná minulost. S radostí proto po letech přijal další hereckou nabídku. Zahrál si agenta umělce, který se živí jako železný muž, a který skončil na urgentu v rubavské nemocnici. Z čeho už takovou radost zpěvák neměl, je charakter jeho postavy.

„Překvapilo mě, pro jakou roli mě vybrali. Je to chlapík, který nejde pro vulgární slovo daleko, je protivný a hysterický. Když jsem si přečetl scénář, bál jsem se, jak se s tím popasuju, protože taková slova ve slovníku vůbec nemám. Snad mi to diváci uvěří, protože mi to vůbec není vlastní,“ vysvětluje své obavy.

Na druhou stranu ho nová malá role přesvědčila, že by se před kameru chtěl postavil znovu. „Rád bych si zase zahrál, jsem pro každou srandu a tyhle věci mě baví. Určitě bych do toho šel, ale asi bych potřeboval nějakou lidštější roli, ne takového hajzla. S tím jsem měl trošku problém kvůli tomu slovníku, to se přiznám,“ svěřil se bývalý parťák Petra Kotvalda. ■