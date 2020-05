Konečně se zase vrátí k mikrofonu: Po více než dvou měsících doma se Leona Machálková těší na práci

Leona Machálková Michaela Feuereislová

„Měla jsem dost času zamyslet se nad celým svým životem, co mě naplňuje, co bych naopak chtěla a měla změnit, jak je to se vztahy okolo mě a jak vlastně žít radostně,“ svěřila se Leona s tím, že si sice za více než dva měsíce odpočinula, ale do práce se již velmi těší.

Přestože je kulturních akcí stále po málu, už brzy bude mít příležitost vystoupit opět před publikem. „Na koncert se těším, vystoupím za doprovodu mého pianisty Petra Berkiho. Určitě zahrajeme spoustu známých, populárních songů, když už budeme v divadle, příležitost dostanou také muzikálové hity,“ svěřila Leona, která zazpívá 22. června v Divadle Broadway.

Po letních prázdninách doufá, že opět naskočí naplno do svých pracovních závazků. „Těším se, že se od září naplno rozeběhne nová sezóna. Do konce roku mě čeká spousta koncertů s kapelou v divadlech a kulturních domech, už teď se také připravuji na šňůru vánočních koncertů v listopadu a prosinci,“ dodala zpěvačka. ■