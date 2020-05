Lady Gaga potěšila fanoušky fotkou poprsí, které jí málem vyklouzlo z miniaturního topu

Lady Gaga Profimedia.cz

„Slyším přicházet hromobití,“ napsala do popisku fotky. Tím měla nejspíš na mysli společný singl Rain On Me s Arianou Grande, který vyšel v pátek.

V únoru zpěvačka vydala první singl k albu s názvem Stupid Love a proces vzniku desky popsala jako léčivý. „Je to o uzdravení a odvaze, ale také o lásce a o tom, že k lásce je zapotřebí hodně odvahy,“ nechala se slyšet zpěvačka.

Chromatica měla vyjít začátkem dubna, ale kvůli pandemii koronaviru zpěvačka posunula vydání desky na konec května. Nově tedy vyjde 29.5. ■