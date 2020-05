Dostal vyhazov kvůli koronaviru, pak vyhrál 75 milionů

Nejmenovaného muže z Adelaide zasáhla koronavirová krize právě v momentu, kdy se svou ženou očekával narození prvního potomka, když mu jeho šéf oznámil, že už pro něj dál nemá místo. Pak si ale vsadil v loterii Set for Life a vyhrál miliony.

Australský rodák, jenž si nepřál zveřejnit svoje jméno, se na počátku března ocitl v zoufalé situaci. Se svou partnerkou si pořídili nový dům na splátky a těšili se na nový přírůstek do své rodiny. Pak ovšem přišla hluboká ekonomická krize z důvodu koronavirové epidemie. A vyhazov. Situace mladého páru začínala být zoufalá a hrozilo, že se ze dne na den ocitnou na ulici.

Mladík od protinožců ale přesto neztratil víru a o Velikonocích vyzkoušel štěstí ve své oblíbené loterii Set for Life. A paní Štěstěna mu tentokráte ukázala svoji přívětivější tvář.

„Neuvěřitelný pocit. Zkontroloval jsem v noci tiket a zjistil jsem, že jsme vyhráli. Běžel jsem vzbudit manželku, která hned začala křičet. Jako první budeme investovat do bydlení a koupíme si také nový rodinný automobil. „Nedávno jsem přišel o práci a měl jsem plnou hlavu starostí. Tohle je obrovská úleva. Starosti jsou pryč, teď jsem naprosto šťastný,“ dodal.

Šťastlivec se nyní rozhoduje, zda si výhru nechá vyplácet průběžně a během dalších 20 let mu každý měsíc na účtu přistane 20 tisíc dolarů (314 tisíc korun), nebo si všechny miliony nechá poslat na účet rovnou.

Loterie typu Set for Life totiž nabízí svým výhercům možnost si peníze buď nechat vyplatit najednou, nebo průběžně po dobu 20 let. V České republice tento typ hry nabízí zatím pouze anglická společnost Lottovate provozující značku Numera. Typ hry Set for Life, počeštila na pojem Životní výhra, přičemž svým zákazníkům nabízí možnost vyplacení 100 milionů na ruku nebo 10 milionů hned a 250.000,- Kč měsíčně po dobu 30 let. Před tuhle příjemnou volbu můžete být postaveni i vy.

Stačí jen klinout na tento odkaz a už v neděli můžete zažít stejnou radost jako mladík od protinožců. Na to, aby se vám úplně změnil život, se stačí trefit jen jednou. ■