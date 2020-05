Takto odvážná na sociálních sítích ještě nebyla. Lucie Borhyová odhalila soukromí i božské tělo

Takto ji v televizi nevídáme. Foto: Instagram A. Borhyové

O víkendu Lucie Borhyová (42) většinou vyráží s rodinou někam do přírody a o momentky z výletů se často dělí se svými fanoušky na sociální síti Instagram.

Tentokrát ale na jejím profilu žádné snímky ve sportovním úboru nepřibyly. Počasí totiž výletu nepřálo, a tak moderátorka Televizních novin místo toho pustila do éteru fotku, na které leží v sexy póze v posteli zahalená pouze do peřiny. Dlužno dodat, že na její poměry je to dost odvážný snímek.

Lucie Borhyová o sebe v karanténě uměla dbát.

Super.cz

Ale ruku na srdce. Tahle fotka přece jen trošku stylizovaná byla. Nejde si nevšimnout, že má moderátorka perfektně vytvořený make-up, se kterým se do postele obvykle nechodí. Zároveň Lucka neopomněla ukázat své náramky, jejichž výtěžek z prodeje putuje ve prospěch jejího nadačního fondu LuckyBe, který pomáhá potřebným. ■